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جاستين بيبر يتحدى توم كروز لخوض معركة على "حلبة القتال المفتوح"!

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 08:43 ص
جاستين بيبر يتحدى توم كروز لخوض معركة على حلبة القتال المفتوح!
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أعلن مغني البوب الشاب جاستين بيبر رغبته في خوض نزال أمام النجم توم كروز على حلبة "بطولة القتال المفتوح".

وكان بيبر، البالغ من العمر 25 عاما، ويصل طوله إلى 175 سنتيمترا، قد قرر فجأة محاولة اجتذاب كروز، البالغ من العمر 56 عاما، إلى مباراة لنزاله.

وبلغت مبيعات بيبر الغنائية نحو 150 مليون نسخة، ويتابعه 106 ملايين مستخدم على موقع تويتر.

وسرعان ما لفت ذلك القرار انتباه الكثير من المستخدمين على منصة التواصل الاجتماعي.

وكتب بيبر تغريدة قال فيها : "أريد أن أتحدى توم كروز في قتال في حلبة، توم إذا لم توافق على هذا التحدي فأنت خائف، لا يحرجك الأمر على الإطلاق، من يريد أن يستضيف هذه المعركة؟"


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