الرئيس اليمني يتهم المبعوث الأممي بالتماهي مع ميليشيا الحوثي

اتهم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الإثنين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، بالتماهي مع ميليشيا الحوثي، في ما وصفه بالالتفاف على اتفاق ستوكهولم حول الحديدة غرب اليمن، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

جاء ذلك خلال لقاء هادي مساء أمس الإثنين، في العاصمة السعودية الرياض، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو.

وقال الرئيس هادي: "قدمنا كافة التسهيلات لمبعوثي الأمم المتحدة لإنجاح مهامهم خلال فترات عملهم وفي كل محطات السلام وآخرها دعمنا لمارتن غريفيث في إنجاح مهامه وتنفيذ اتفاق ستوكهولم المتصل بالحديدة رغم تعنت الميليشيات الانقلابية وصولاً إلى عدم التزامها بتنفيذ بنود ذلك الاتفاق والالتفاف عليه بمسرحيات هزلية والتماهي معه من قبل المبعوث الأممي".

وأضاف الرئيس اليمني، "نؤكد مجدداً حرصنا الدائم نحو السلام لأن هذا خيارنا الذي قدمنا في سبيله ولأجله التضحيات الجسيمة لمصلحة شعبنا ومجتمعنا ولتحقيق السلام في المنطقة والعالم".

ومن جانبها، عبرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، عن التزام الأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو غوتيريس بتحقيق السلام في اليمن، وعن دعم المجتمع الدولي لليمن وقيادته الشرعية والتي تحظى بإجماع غير مسبوق في الأمم المتحدة.

وقالت: "نتطلع دوماً نحو السلام ولجهودكم الحثيثة في هذا الصدد ونقدر المخاطر التي تحملتموها في سبيل ذلك، ونشجع على السلام وملتزمون بتحقيقه، وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الأممية ذات الصلة، والالتزام بمتابعة تنفيذ اتفاق السويد والمفهوم القانوني وقرارات مجلس الأمن".

وأشارت إلى أن وجود فرق الأمم المتحدة في اليمن سيكون لتقديم المساعدات الممكنة، وليس لأي هدف أخر، مؤكدة أهمية الرقابة والتحقق في أي عمليات انتشار وعلى احترام مسارات السلطة القانونية وإزالة العوائق أمامها وفقاً لاتفاق استكهولم.