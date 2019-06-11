نجم بيراميدز: أتمنى أن أصبح أفضل مدافع في العالم
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 07:32 ص
أحمد شاكر
Advertisements
Advertisements
أكد عبد الله بكري مدافع نادي بيراميدز
أنه يتمنى أن يصبح أفضل مدافع في العالم.
وقال "بكري" في تصريحات لبرنامج
الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "نفسي اكون من أحسن
اللاعبين في العالم".
متابعًا "أمنيتي ان العب في الدوري
الانجليزي، السبب هو محمد صلاح".
وأضاف "صلاح طور عقلية اللاعب المصري
وجعلنا نفكر في الاحتراف واللعب في أفضل الأندية بالعالم".
Advertisements
المزيد عن: نجم بيراميدز كورة رياضة أخبار الرياضة
- رد مفاجئ من مدافع الزمالك بعد استبعاده من قائمة المنتخب
- عامر عامر: اسألوا ناجي عن سبب غيابي عن معسكر مصر
- نجم الزمالك السابق: طاهر محمد طاهر قادر على تكرار تجربة صلاح
- تركي أل الشيخ: طموحنا استضافة السعودية لبطولات عالمية
- عامر حسين : أتمنى أن لا نقارن نفسنا "بأوروبا".. وعبد الحفيظ لم يسىء لأحد
- مدافع الاتحاد السكندري: أعرف "كينو" جيدا.. و"فان ديك" الأفضل في العالم
- إسلام جابر: بيراميدز لا يختلف عن الأهلي والزمالك.. وأحلم بتكرار تجربة "صلاح"
- المصري: لن أترشح ضد أبوريدة.. وتجربة بيراميدز لن تستمر
- مدافع بيراميدز: تغيير الأجهزة الفنية أثر على مستوى الفريق
- نجم بيراميدز: السعيد من أفضل اللاعبين في مصر.. وهذا سر استبعادي من حسابات حسام حسن