نجم بيراميدز: أتمنى أن أصبح أفضل مدافع في العالم

أكد عبد الله بكري مدافع نادي بيراميدز أنه يتمنى أن يصبح أفضل مدافع في العالم.

وقال "بكري" في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "نفسي اكون من أحسن اللاعبين في العالم".

متابعًا "أمنيتي ان العب في الدوري الانجليزي، السبب هو محمد صلاح".

وأضاف "صلاح طور عقلية اللاعب المصري وجعلنا نفكر في الاحتراف واللعب في أفضل الأندية بالعالم".