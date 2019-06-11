أحمد شيحة: الدولار أصبح متاحًا بالبنوك ويلبي كل الاحتياجات

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قال أحمد شيحة، عضو اتحاد الغرف التجارية وشعبة المستوردين، إن الدولار أصبح متاحًا بالبنوك، ويلبي كل الاحتياجات الخاصة بالاعتمادات المطلوبة لأي سلعة.



وأضاف "شيحة" في لقاء مع برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن الدوار أصبح سلعة متوافرة بشكل مستمر، ولا يوجد أي مشاكل في أي اعتمادات مطلوبة.



ولفت عضو اتحاد الغرف التجارية وشعبة المستوردين، إلى أنهم لا يواجهون حاليا مشكلة في توفير الدولار، ولكن المشكلة في القرارات التي قلصت الاستيراد.



وشدد على أن الاستقرار الأمني والسياسي من أهم الأسباب التي أدت إلى الاستقرار الاقتصادي، والدولار كان مرتفعا أكثر من قيمته كثيرًا.