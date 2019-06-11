ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مفاجأة.. عصام الحضري على رادار فريق جديد بالدوري المصري

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 06:22 ص
مفاجأة.. عصام الحضري على رادار فريق جديد بالدوري المصري
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

دخل عصام الحضري الحارس الأسطوري للكرة المصرية، دائرة اهتمامات نادي إف سي مصر، الصاعد حديثا للدوري الممتاز.


ويدرس الفريق تقديم عرض رسمي للتعاقد مع الحارس المخضرم خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

 

وانتهى عقد الحارس الدولي مع فريق النجوم بنهاية الموسم الكروي الحالي.

 

يذكر أن حارس الأهلي والزمالك السابق كان قد خرج من حسابات خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

Advertisements
المزيد عن: كورة رياضة الحضري اف سي مصر أخبار الرياضة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلجيكا
-
x
20:45
-
إسكتلندا
أندورا
-
x
20:45
-
فرنسا
إيطاليا
-
x
20:45
-
البوسنة والهرسك
مباريات دولية ودية
الجزائر
-
x
19:00
-
بوروندي
كرواتيا
-
x
20:45
-
تونس
كأس العالم للشباب
أوكرانيا
-
x
17:30
-
إيطاليا
الإكوادور
-
x
20:30
-
كوريا الجنوبية