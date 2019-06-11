مفاجأة.. عصام الحضري على رادار فريق جديد بالدوري المصري

دخل عصام الحضري الحارس الأسطوري للكرة المصرية، دائرة اهتمامات نادي إف سي مصر، الصاعد حديثا للدوري الممتاز.





ويدرس الفريق تقديم عرض رسمي للتعاقد مع الحارس المخضرم خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وانتهى عقد الحارس الدولي مع فريق النجوم بنهاية الموسم الكروي الحالي.

يذكر أن حارس الأهلي والزمالك السابق كان قد خرج من حسابات خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني لبطولة كأس الأمم الإفريقية.