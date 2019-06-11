مفاجأة.. عصام الحضري على رادار فريق جديد بالدوري المصري
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 06:22 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
دخل عصام الحضري الحارس الأسطوري للكرة المصرية، دائرة اهتمامات نادي إف سي مصر، الصاعد حديثا للدوري الممتاز.
ويدرس الفريق تقديم عرض رسمي للتعاقد مع الحارس المخضرم خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وانتهى عقد الحارس الدولي مع فريق النجوم
بنهاية الموسم الكروي الحالي.
يذكر أن حارس الأهلي والزمالك السابق كان
قد خرج من حسابات خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني لبطولة كأس الأمم الإفريقية.
Advertisements
المزيد عن: كورة رياضة الحضري اف سي مصر أخبار الرياضة
- التعاون السعودي يخطط للتعاقد مع عصام الحضري
- 10 محطات في مسيرة "الحضري" تنتهي بدخوله تاريخ الدوري السعودي
- "العواجيز"يسيطرون على "الميركاتو" في مصر عبد الملك والمحمدي وأوسه أبرز الصفقات الصيفية
- سموحة يرفض رحيل "أبوجبل" للتعاون السعودي
- النجوم يُفاوض عصام الحضري.. والطويلة يوعده بتحطيم رقم اسطورة انجلترا
- عاجل.. خافيير أجيري يوجه ضربة موجعة للحضري قبل أمم إفريقيا
- 8 عواجيز يحلمون بتمثيل الفراعنة في أمم إفريقيا 2019
- أبرزهم الحضري وأزارو.. 8 لاعبين لن تراهم في الدوري المصري بالموسم المقبل