تقارير.. برشلونة يحدد موعد الإعلان عن صفقة جريزمان
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 06:19 ص
محمد جمال
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أفادت صحيفة فرنسية أن أنطوان جريزمان حدد وجهته المقبلة وهي الإنتقال لصفوف برشلونة الإسباني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.
وذكرت صحيفة “لا باريزيان” الفرنسية، أن
الفرنسي الدولي، حدد بالفعل وجهته القادمة بعد رحيله من نادي العاصمة الإسبانية أتليتكو
مدريد، وستكون وجهته للعملاق الكتالوني برشلونة.
وأشارت الصحيفة أن جريزمان سينخفض الشرط
الجزائي في عقده مع نادي أتلتيكو مدريد والذي يبلغ 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو
في يوم 1 يوليو، ومن المتوقع أن يعلن اللاعب الفرنسي عن مستقبله في ذلك الوقت، بالإنتقال
لبرشلونة.
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