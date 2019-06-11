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"التضامن": مشروع "مودة" يعتمد على الكوادر بالجامعات

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 06:44 ص
التضامن: مشروع مودة يعتمد على الكوادر بالجامعات
الدكتور أيمن عبدالعزيز
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور أيمن عبدالعزيز، المنسق التنفيذي لمشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنهم يعتمدون على الكوادر في الجامعات، لافتا إلى أنهم يحاولون مواجهة ظاهرة الطلاق.

وأضاف "عبد العزيز"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "cbc" الفضائية، أن البرنامج يهدف لتوعية الشباب المقبلين على الزواج.

ولفت إلى أن المدربين يعطون منهج برنامج "مودة" للأساتذة في الجامعات لكي يرشحوه للطلاب، موضحا أنهم وصلوا إلى 21 ألف في المحافظات المستهدفة.
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