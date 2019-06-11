موعد مباراة بلجيكا ضد اسكتلندا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة بث مباشر (BEIN SPORT)

يلتقي منتخب بلجيكا، مع منافسه منتخب اسكتلندا اليوم الثلاثاء 11 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في الساعة 8:45 مساءً، في إطار منافسات دور المجموعات في تصفيات كأس الأمم الأوروبية.





وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعة تلك المباراة بين منتخب اسكتلندا، ضد منتخب بلجيكا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.





وأعلن روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا عن قائمة منتخبه بلاده لتصفيات اليورو المقبل، وجاءت القائمة كالتالي :-





حراسة المرمى: تيبو كورتوا( ريال مدريد الإسباني)، سيمون مينيوليه( ليفربول الإنجليزي)، ماتس سيلس( ستراسبورج الفرنسي)، هيندريك فان كرومبروج ( يوبين البلجيكي).

خط الدفاع : توبي ألديرفيريليد ( توتنهام الإنجليزي)، لينادير ديندونكر(ولفرهامبتون الإنجليزي)، فيسنت كومباني( أندرلخت البلجيكي)، براندون ميشيلي( كلوب بروج)، توماس فيرمايلين( برشلونة الإسباني)، يان فيرتونخين( توتنهام الإنجليزي).

خط الوسط : سيدريك كارسكو( داليان الصيني)، تيموثي كاستيني( أتالانتا الإيطالي)، ناصر شاذلي( موناكو الفرنسي)، ثورجان هازارد( بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني)، توماس مونييه ( باريس سان جيرمان الفرنسي)، كيفن دي بروين ( مانشستر سيتي الإنجليزي)، دينيس بريات( سامبدرويا الإيطالي)، يوري تليمانس( أندرلخت البلجيكي)، أكسيل فيتسل( بوروسيا دورتموند الألماني).

خط الهجوم : إدين هازارد ( تشيلسي الإنجليزي)، عدنان يانوزاي( ريال سوسيداد الإسباني)، ديريس ميرتينز(نابولي الإيطالي)، ليونارد تروسار( جينك البلجيكي)، هانز فانكين( كلوب بروج البلجيكي)، روميلو لوكاكو ( مانشستر يونايتد الإنجليزي)، ميتشي باتشواي( كريستال بالاس الإنجليزي)، ديفوك أوريجي( ليفربول الإنجليزي)، كريستيان بينتيكي( كريستال بالاس الإنجليزي).





كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب بلجيكا، مع منتخب اسكتلندا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية عبر موقع الفجر الرياضي.