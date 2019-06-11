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منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تراقب الانتخابات البرلمانية المبكرة في أوكرانيا

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 04:59 ص
منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تراقب الانتخابات البرلمانية المبكرة في أوكرانيا
اقتراع - صورة أرشيفية
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أكدت منظمة الأمن والتعاون الأوروبى، أن مراقبين تابعين لها سيتابعون الانتخابات البرلمانية المبكرة فى أوكرانيا، التى ستجرى فى 21 يوليو المقبل.

وقال بيان للمنظمة الأوروبية الاثنين - من مقرها فى العاصمة النمساوية فيينا - إن مراقبيها سوف يعقدون مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء فى كييف لشرح مهمتهم فى الانتخابات والأنشطة التى يعتزمون القيام بها.

وأضاف البيان أن المؤتمر سيتحدث فيه السفير ألبرت جونسون رئيس بعثة مراقبة الانتخابات.

وأضاف البيان أن بعثة مراقبة الانتخابات فى أوكرانيا، والتابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، تعمل بشكل مستقل حيادى وغير معنية بالصراعات السياسية فى البلاد.


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