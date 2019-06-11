موعد مباراة إيطاليا ضد البوسنة والهرسك في تصفيات كأس الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة بث مباشر (BEIN SPORT)

يواجه منتخب إيطاليا، منافسه منتخب البوسنة والهرسك اليوم الثلاثاء 11 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في الساعة 8:45 مساءً، في إطار منافسات دور المجموعات في تصفيات كأس الأمم الأوروبية.





وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعة تلك المباراة بين منتخب البوسنة والهرسك، ضد منتخب إيطاليا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.





وأعلن مانشيني عن قائمة منتخب إيطاليا خلال تصفيات كأس الأمم الأوروبية :-

حراسة المرمى : جيانلويجي دوناروما– ماتيا بيرين– سالفاتوري سيريجو– أليسيو كرانيو





خط الدفاع : ليوناردو بونوتشي– جيورجيو كيليني– أليسيو رومانيولي– أرماندو إيتزو– جيانلوكا مانشيني– لياندرو سبيناتزولا– كريستيانو بيتشيني– أليساندرو فلورينزي– كريستيانو بيراجي.





خط الوسط : ماركو فيراتي– جورجينيو– بريان كريستانتي– نيكولو باريلا– ستيفانو سينسي– نيكولو زانيولو.





خط الهجوم : فيدريكو بيرنارديسكي– فيدريكو كييزا– ستيفان الشعراوي– فيتشينزو جريفو– شيرو إيموبيلي– مويس كين– كيفن لاسانيا– ليوناردو بافوليتي– ماتيو بوليتانو– فابيو كوالياريلا.





ويحتل منتخب إيطاليا المركز الاول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يحل منتخب البوسنة والهرسك في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.





كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب إيطاليا، مع منتخب البوسنة والهرسك في تصفيات كأس الأمم الأوروبية عبر موقع الفجر الرياضي.