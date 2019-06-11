ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بيرين سات منهارة تماما في جنازة صديقها

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 03:14 ص
بيرين سات منهارة تماما في جنازة صديقها
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

حرصت الفنانة التركية بيرين سآت الشهيرة بـ«فاطمة» على المشاركة في تشييع جنازة صديقها المخرج ايكوت جومارت، وذلك برفقة زوجها نجم البوب التركي كينان دوغلو.

كاميرات المصورين رصدت بيرين في حالة انهيار تام، حيث لم تتمالك السيطرة على دموعها حزناً على فراق الراحل، الذي كانت ترتبط به بعلاقة صداقة قوية، وهو ما عكسته هذه اللقطات المؤثرة، حيث تبادلها فانز الفنانة التركية عبر مواقع التواصل الاجتماعي متمنيين لها الصبر والسلوان على مصابها الأليم.

من ناحية أخرى، انتهت بيرين سآت من تصوير مسلسلها الجديد "الهدية" والمنتظر أن تعود به إلى جمهورها بعد طول غياب، ولكن عبر منصة جديدة، تتعاون فيها لأول مرة مع شركة Netflix، وتشارك الفنانة في بطولته أمام محمد جونسور الشهير بـ"الأمير مصطفى"، ميليسا شينولسون، و ميتين آكدولجير، حيث كان مسلسل "السلطانة كوسيم" في موسمه الأول، آخر عمل درامي عُرض لبيرين سآت، وذلك عام 2015.


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلجيكا
-
x
20:45
-
إسكتلندا
أندورا
-
x
20:45
-
فرنسا
إيطاليا
-
x
20:45
-
البوسنة والهرسك
مباريات دولية ودية
الجزائر
-
x
19:00
-
بوروندي
كرواتيا
-
x
20:45
-
تونس
كأس العالم للشباب
أوكرانيا
-
x
17:30
-
إيطاليا
الإكوادور
-
x
20:30
-
كوريا الجنوبية