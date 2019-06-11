بيرين سات منهارة تماما في جنازة صديقها

حرصت الفنانة التركية بيرين سآت الشهيرة بـ«فاطمة» على المشاركة في تشييع جنازة صديقها المخرج ايكوت جومارت، وذلك برفقة زوجها نجم البوب التركي كينان دوغلو.





كاميرات المصورين رصدت بيرين في حالة انهيار تام، حيث لم تتمالك السيطرة على دموعها حزناً على فراق الراحل، الذي كانت ترتبط به بعلاقة صداقة قوية، وهو ما عكسته هذه اللقطات المؤثرة، حيث تبادلها فانز الفنانة التركية عبر مواقع التواصل الاجتماعي متمنيين لها الصبر والسلوان على مصابها الأليم.





من ناحية أخرى، انتهت بيرين سآت من تصوير مسلسلها الجديد "الهدية" والمنتظر أن تعود به إلى جمهورها بعد طول غياب، ولكن عبر منصة جديدة، تتعاون فيها لأول مرة مع شركة Netflix، وتشارك الفنانة في بطولته أمام محمد جونسور الشهير بـ"الأمير مصطفى"، ميليسا شينولسون، و ميتين آكدولجير، حيث كان مسلسل "السلطانة كوسيم" في موسمه الأول، آخر عمل درامي عُرض لبيرين سآت، وذلك عام 2015.



