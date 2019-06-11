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صفقة برشلونة المنتظرة يكشف رسالة رونالدو له عقب نهائي الأمم الأوروبية

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 02:54 ص
صفقة برشلونة المنتظرة يكشف رسالة رونالدو له عقب نهائي الأمم الأوروبية
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محمد الصو
 
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كشف الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بناي أياكس والمنتخب الهولندي، عن كلمات البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي، التي وجهها له عقب مواجهة المنتخبين بنهائي دوري الأمم الأوروبية.

 

وأكد دي ليخت في تصريحات له عقب المباراة، أت رونالدو تحدث معه حول إمكانية الانتقال إلى صفوف الفريق الإيطالي بالموسم الجديد.

 

وأضاف ليخت، " في بداية الأمر انتابني شعور بالضحك، لأنني لم أتفهم الكلمات بسبب تعرضنا للهزيمة وكان هذا شئ قاسي".

 

ونجح منتخب البرتغال بالفوز على هولندا، بهدف دون رد بالمباراة التي جمعتهما مساء أمس بالعاصمة البرتغالية بورتو، والتتويج بدوري الأمم الأوروبية.


ويعد دي ليخت من أهم الصفقات التي يعول عليها فريق برشلونة الإسباني لضمه في الانتقالات الجارية.

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