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عالم أزهري يعلق على تمزيق 50 مصحفا في ألمانيا (فيديو)

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 02:03 ص
عالم أزهري يعلق على تمزيق 50 مصحفا في ألمانيا (فيديو)
إبراهيم أمين - أحد علماء الأزهر الشريف
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نعيم يوسف
 
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علق إبراهيم أمين، أحد علماء الأزهر الشريف، على واقعة تمزيق 50 مصحفًا في أحد المساجد بألمانيا، قائلا إن التوجه العالمي عند من يمتلكون القوة والإعلا يغذون روح الكراهية والحقد.


وأوضح "أمين" في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن القرآن الكريم أعطى الناس الحرية في الإيمان والكفر ولكنه بين أن المؤمنين في الجنة وأن الكافرين في النار.

وتابع العالم الأزهري، أن النبي سمح لوفد مسيحي بالصلاة داخل مسجده، وهذه هي روح الإيمان.
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