سر تأخر إنضمام الصفقة الرابعة لريال مدريد

إقترب ريال مدريد الإسباني من أتمام صفقته الرابعة وهو الظهير الأيسر فيرلاند ميندي، لتدعيم الجبهة اليسري خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن سبب تأخر إنضمام اللاعب الذي كان من المرجح أن يكون أولي التعاقدات هو أنه لم يستكمل عملية الكشف الطبي.

وأشارت الصحيفة، أن ميندي متواجد الأن، مع منتخب فرنسا، وأنه لم يتمكن من إجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة للإنضمام لريال مدريد بسبب إلتزامه بالإلتحاق بمعسكر منتخب بلاده، وأنه بعد المعسكر سيقوم اللاعب بإنهاء جميع الفحوصات ثم الإعلان رسمياً