مانشستر يونايتد يرصد 50 مليون لحسم صفقة من العيار الثقيل

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الإثنين، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تقدم بعرض رسمي لنادي كريستال بالاس، من أجل التعاقد مع النجم المتألق أرون فان بيساكا، خلال الصيف الحالي.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، فإن مسؤولو مانشستر يونايتد سيرفعوا عرضهم المالي إلى 50 مليون يورو، لحسم صفقة بيساكا. وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، فإن مسؤولو مانشستر يونايتد سيرفعوا عرضهم المالي إلى 50 مليون يورو، لحسم صفقة بيساكا.



