مانشستر يونايتد يتفوق على باريس في سباق التعاقد مع حارس مرمى عملاق
الإثنين 10/يونيو/2019 - 11:53 م
عمر عبدالعزيز
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كشفت تقارير صحفية عالمية، أن الحارس الدولي السلوفيني يان أوبلاك، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، يريد مغادرة الروخي بلانكوس، بعد أن أخلفت إدارة ناديه وعودها معه بشأن مستقبله.
وبحسب ما ذكرته تقارير شبكة "ESPN" الأمريكية، فإن أوبلاك مشجع لمانشستر يونايتد الإنجليزي، منذ الطفولة ويفضل الانتقال لأولد ترافورد واللعب في البريميرليج على الانتقال لـ باريس سان جيرمان الفرنسي.
الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان مهتم بالحارس السلوفيني، لكن مان يونايتد وكما تشير العديد من التقارير يتقدّم في سباق الفوز بخدمات أوبلاك.
وأشارت التقارير إلى أن تقدم الشياطين الحمر للتعاقد مع أوبلاك، يأتي في ظل الشك الكبير الذي يحوم حول مستقبل دي خيا وإمكانية رحيله قريبًا.
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