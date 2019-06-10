تطورات جديدة حول قضية نيمار وبرشلونة

أفادت تقارير صحفية إسبانية، عن تطورات جديدة بشأن قضية النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا مع ناديه السابق برشلونة الإسبانية.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإنه ستقرر جلسة المحكمة الوطنية ما إذا كانت محاكم برشلونة مختصة بالحكم في قضية "نيمار" ودراسة إرسال القضية إلى هناك.



