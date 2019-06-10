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تطورات جديدة حول قضية نيمار وبرشلونة

الإثنين 10/يونيو/2019 - 11:25 م
تطورات جديدة حول قضية نيمار وبرشلونة
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عمر عبدالعزيز
 
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أفادت تقارير صحفية إسبانية، عن تطورات جديدة بشأن قضية النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا مع ناديه السابق برشلونة الإسبانية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإنه ستقرر جلسة المحكمة الوطنية ما إذا كانت محاكم برشلونة مختصة بالحكم في قضية "نيمار" ودراسة إرسال القضية إلى هناك.

ويسعى نادي برشلونة لحسم قضية "المكافأة" المستحقة للاعب، بدون دفع شئ للاعب، بحجة أنه كسر العقد ورحل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي قبل انتهاء عقده.
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المزيد عن: قضية نيمار برشلونة باريس سان جيرمان ونيمار
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