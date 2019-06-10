يونس: الزمالك يحتاج لمدرب أجنبي "في أسرع وقت"

يرى أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق، أن الأبيض يحتاج لمدير فني أجنبي خلفا لجروس.

وقال يونس خلال تصريحاته لبرنامج "في الاستاد" الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: "خالد جلال مميز ولديه مقومات كبيرة، ولكن الزمالك يحتاج لمدير فني أجنبي".

وأردف: "تمنيت ان ينضم جلال لأي جهاز فني أجنبي عمل مع الزمالك، من أجل اكتساب الخبرات بشكل أكبر، كان وضعه سيتغير كثيرا".

وتابع: "لابد أن يتحرك الزمالك الآن من أجل البحث عن مدرب أجنبي خلفا لجروس، فغدا الأمور ستكون اكثر صعوبة، مع بداية الموسم الجديد وتلاحم المسابقات".