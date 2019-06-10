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حسب الله: زيادة موازنة البرلمان مبررة.. "والسيسي بيراجع الموازنة العامة بالجنيه"

الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:16 م
حسب الله: زيادة موازنة البرلمان مبررة.. والسيسي بيراجع الموازنة العامة بالجنيه
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هدى عبدالرازق
 
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قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن موازنة البرلمان للعام الجديد ارتفعت عن العام الماضي بنسبة 7%، موضحًا أن جزء من تلك الزيادة يتعلق بزيادة رواتب الموظفين بالمجلس والبالغ عددهم 3 آلاف موظف.

وأشار "حسب الله"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن هناك جزء آخر من الزيادة يتعلق بمتطلبات المجلس، لافتًا إلى أنه تم إيقاف الطباعة بالمجلس ترشيدا للاستهلاك.

واعتبر متحدث مجلس النواب، أن قيمة زيادة موازنة المجلس مبررة، لافتا إلى أن زيادة موازنة المجلس تعد الأقل بين كل الهيئات والمؤسسات، مؤكدا أن مستحقات النواب لم تزداد عن العام الماضي، مضيفًا: "نحن أمام رئيس دولة بيراجع الموازنة العامة للدولة بالجنيه".
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