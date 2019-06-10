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قيادي إخواني سابق: جهاز مخابرات الإخوان كان مختصًا بهذا الأمر

الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:00 م
قيادي إخواني سابق: جهاز مخابرات الإخوان كان مختصًا بهذا الأمر
الدكتور إبراهيم ربيع
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني السابق، إن الإخوان كانوا يمتلكون جهاز مخابرات في التنظيم الخاص للجماعة الإرهابية، للحصول على المعلومات السرية من الدولة، وتدمير منشئات الدولة المختلفة.

وأضاف "ربيع"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن جهاز مخابرات الإخوان كانوا يدرب أعضاء الجماعة الإرهابية، على كيفية إنشاء خلايا نائمة في كافة مؤسسات الدولة.

وتابع أن القسم السياسي في جماعة الإخوان، كان مختصًا بإعداد قصص غير واقعية حول أي حدث مهم، في اطار نشر الشائعات في الدولة المصرية، لافتًا إلى أن الرئيس المعزل محمد مرسي كان رئيس هذا القسم.
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