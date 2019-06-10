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راموس يكشف حقيقة طلب رونالدو "المُفاجئ"

الإثنين 10/يونيو/2019 - 08:52 م
راموس يكشف حقيقة طلب رونالدو المُفاجئ
رونالدو
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مني العوضي
 
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كشف الاسباني سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد، حقيقة تواصل كريستيانو رونالدو معه من أجل الانتقال إلى يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وقال راموس، في تصريحات نقلتها صحيفة "كالتشيو ميركاتو": "لطالما كانت لدي علاقة جيدة بكريستيانو، أنا واصلت مع ريال مدريد، لنترك الإشاعات جانباً، كريستيانو لم يتصل بي أبداً من أجل الانضمام إليه في يوفنتوس".

 

وكان راموس قد أغلق الحديث عن مسألة خروجه هذا الصيف لخوض تجربة جديدة خارج ريال مدريد، مشيراً إلى أنه يشعر بالسعادة في السانتياجو برنابيو ولا يفكر في المغادرة.

 

وخاض المدافع الاسباني البالغ من العمر 33 عامًا مع ريال مدريد 28 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث سجل 6 أهداف.

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