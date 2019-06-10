محمد الباز: بطولة الأمم الإفريقية ستغير الصورة الذهنية عن مصر
الإثنين 10/يونيو/2019 - 08:34 م
كساب أحمد
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قال الإعلامي محمد الباز، إن الجماهير المصرية تضع على عاتق النجم العالمي محمد صلاح الفوز بكأس الأمم الإفريقية، معقبًا: "بلاش توتروه".
وأضاف "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، واستعرض جهود الدولة لتنظيم كأس الأمم الإفريقية، وهذا يرجع إلى أهمية هذه البطولة.
ولفت إلى الأمم الإفريقية ليست حدثًا رياضيًا فحسب بل حدث عالمي، وتنظيم هذه البطولة بشكل جيد، من شأنه أن يغير الصورة الذهنية عن مصر في العالم.
وأضاف "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، واستعرض جهود الدولة لتنظيم كأس الأمم الإفريقية، وهذا يرجع إلى أهمية هذه البطولة.
ولفت إلى الأمم الإفريقية ليست حدثًا رياضيًا فحسب بل حدث عالمي، وتنظيم هذه البطولة بشكل جيد، من شأنه أن يغير الصورة الذهنية عن مصر في العالم.
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