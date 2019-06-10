رامي جمال: فخور بـ فيلم الممر.. وخارج منه مستعد أدخله تاني

نشر المطرب رامى جمال تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يشيد فيه بفيلم الممر الذى يعرض حاليا فى دور العرض وحقق إلى حد بعيد نجاحا على مستوى الإيرادات.









وقال رامى جمال : "الممر .. من زمان كنت بحلم يبقي عندنا أفلام حربية بالجودة العالمية دي بجد فخور ومبهور ومبسوط وخارج من الفيلم مستعد أدخله تاني وتالت مبروك لكل صناع الفيلم وشجعتوني اطلب منكم أفلام دينيه تاريخيه بالمستوى ده براڤو من هنا لحد السنة الجاية".









يذكر أن فيلم الممر يقوم ببطولته أحمد عز وهند صبرى وأحمد رزق وأحمد صلاح حسنى وإياد نصار ومحمد فراج ومحمد الشربينى وتأليف أمير طعيمة وإخراج شريف عرفة.