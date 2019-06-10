اعرف موعد صدور لعبة Cyberpunk 2077 وظهور Keanu Reeves فيها (فيديو)
الإثنين 10/يونيو/2019 - 07:07 م
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في مؤتمر "Xbox" لهذا العام، تم الإعلان عنوان "الآر بي جي" ذات العالم المفتوح Cyberpunk 2077المنتظر من شركة CDPR البولندية الذي قدم سابقا "The Witcher 3".
وقد حصلت لعبة Cyberpunk 2077 على استعراض جديد خلال المؤتمر ليبدو مستوى الرسوم في اللعبة قويا للغاية بالإضافة إلى منحه نكهة سينمائية غير مسبوقة في ألعاب الاستوديو.
وسيظهر الممثل الشهير "Keanu Reeves" لتمثيل إحدى الشخصيات في اللعبة، وهو الأمر الذي أحدث ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.
هذا وتم التأكيد على موعد إصدار اللعبة في الـ16 من أبريل من العام 2020 وتم الإعلان أيضًا عن دعم اللعبة للغة العربية عبر ترجمة القوائم والنصوص.
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