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احذر من زيارة هذه المدن .. قد تصيبك بأمراض خطيرة (فيديو)

الإثنين 10/يونيو/2019 - 07:02 م
احذر من زيارة هذه المدن .. قد تصيبك بأمراض خطيرة (فيديو)
صورة أرشيفية
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تلوث الهواء في المدن الكبرى يعد من المخاطر البيئية الرئيسية المحدقة بالصحة، كما أنه بحسب الدراسات قد يلحق الضرر بكل خلية في جسم الإنسان، جاء ذلك حسب التقرير المصور الذي أذاعه قناة الغد الإخبارية.

وأضاف التقرير أنه في المدن التي توجد بها مستويات عالية من تلوث الهواء تزداد نسبة الوفيات الناجمة عن السكتات الدماغية وأمراض القلب وسرطان القلب والأمراض التنافسية المزمنة والحادة على السواء بما في ذلك الربو.

كما أشار التقرير إلى أن هناك دراسات بحثية أظهرت أن المسافرين اللذين يتمتعون بصحة جيدة قد تدهور لديهم سريعًا وظائف الرئتين والقلب عند زيارتهم مناطق ذات مستويات عالية من تلوث الهواء مقارنة بموطنهم، وأوضح أن الهواء السم يؤثر على الجلد والجسم ويصيب الإنسان بالعديد من الأمراض السرطانية.

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المزيد عن: مدن ملوثة امراض خطيرة امراض القلب امراض الرئتين التلوث البيئي
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