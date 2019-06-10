احذر من زيارة هذه المدن .. قد تصيبك بأمراض خطيرة (فيديو)
الإثنين 10/يونيو/2019 - 07:02 م
Advertisements
Advertisements
تلوث الهواء في المدن الكبرى يعد من المخاطر البيئية الرئيسية المحدقة بالصحة، كما أنه بحسب الدراسات قد يلحق الضرر بكل خلية في جسم الإنسان، جاء ذلك حسب التقرير المصور الذي أذاعه قناة الغد الإخبارية.
وأضاف التقرير أنه في المدن التي توجد بها مستويات عالية من تلوث الهواء تزداد نسبة الوفيات الناجمة عن السكتات الدماغية وأمراض القلب وسرطان القلب والأمراض التنافسية المزمنة والحادة على السواء بما في ذلك الربو.
كما أشار التقرير إلى أن هناك دراسات بحثية أظهرت أن المسافرين اللذين يتمتعون بصحة جيدة قد تدهور لديهم سريعًا وظائف الرئتين والقلب عند زيارتهم مناطق ذات مستويات عالية من تلوث الهواء مقارنة بموطنهم، وأوضح أن الهواء السم يؤثر على الجلد والجسم ويصيب الإنسان بالعديد من الأمراض السرطانية.
Advertisements
المزيد عن: مدن ملوثة امراض خطيرة امراض القلب امراض الرئتين التلوث البيئي
- ضوضاء المرور ترفع فرص الإصابة بأمراض القلب
- دراسة.. "تلوث الهواء" يؤدي للإصابة بأمراض الكلى!
- تسعون في المئة من البشر يتنشقون هواء ملوثا
- مستويات الأوزون فى الصين تسجل ارتفاعا قياسيا فى يونيه
- الوكالة الوطنية لحماية المحيط تنوي الطعن في تقرير يضع مدنا تونسية في قائمة المدن الاكثر تلوثا بافربقيا
- دراسة: الهواء الملوث أكثر فتكا بالبشر من التدخين
- كيف يحمي الصوم الإنسان من شرور "القاتل الصامت"؟