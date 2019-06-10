مفاجأة.. حارس مدريد يطلب الرحيل

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، أن يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد يدرس فكرة الرحيل عن صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت شبكة "ESPN" الاسبانية، أن يان أوبلاك يريد مغادرة أتليتيكو مدريد بسبب مخاوف بشأن قدرة فريقه المنافسة على الألقاب في الموسم المقبل.

ويحرس السلوفيني "أوبلاك" عرين نادي أتلتيكو مدريد منذ 2014 قادماً من صفوف بنفيكا مقابل 16 مليون يورو وكان في فترة بديلاً للبلجيكي تيبو كورتوا.

الجدير بالذكر أن أوبلاك لعب في صفوف عدة فرق حيثُ بدأ مع أولمبيا من 2009 حتى 2010 قبل أن ينضم لبنفيكا البرتغالي ويخرج إعارة إلى بيرا مار وأولهانينسي وريو أفي.