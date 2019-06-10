نشرة أخبار السادسة.. مجلس الأمن يصوت على تمديد قرار حظر الأسلحة إلى ليبيا

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها وفد برلماني يزور قصر عابدين بالقاهرة، ووزيرة الصحة تشهد توقيع عقود الدفعة الأولى من تجهيزات مراكز ووحدات التأمين الصحي الجديد.

توجيه هام لـ"السيسي" بشأن بطولة أمم أفريقيا

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء؛ لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019.

وزيرة الصحة تشهد توقيع عقود الدفعة الأولى من تجهيزات مراكز ووحدات التأمين الصحي الجديد

شهدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، توقيع عقود الدفعة الأولى لعدد من الأطقم الطبية والإدارية من العاملين المنضمين لمراكز ووحدات التأمين الصحي الشامل الجديد والتي ستقدم المستوى الأول من الخدمة الطبية، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد.

وفد برلماني يزور قصر عابدين بالقاهرة

زار وفد برلماني من أعضاء مجلس النواب قصر عابدين بالقاهرة اليوم الاثنين، وضم الوفد أعضاء من لجان "الثقافة والإعلام"، و"الآثار" و"السياحة والطيران"، وتفقد النواب قاعات وغرف القصر المختلفة بعد ترميمها.

رقم قياسى جديد لعدد حالات الحصبة في الولايات المتحدة

وصل تفشي الحصبة المستمر إلى رقم قياسي جديد، حيث تجاوز 1000 حالة مؤكدة في الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام.

مجلس الأمن يصوت على تمديد قرار حظر الأسلحة إلى ليبيا

صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد حظر الأسلحة في ليبيا، الاثنين. وفي هذا السياق، مدد المجلس قرار تفتيش السفن في أعالي البحار المتجهة إلى ليبيا.