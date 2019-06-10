استئناف دفع تعويضات لضحايا الانقسام الفلسطيني بتمويل إماراتي

بدأت اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية، اليوم الإثنين، متابعة ملفات تعويضات ضحايا الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، من خلال دفع الديات لعائلات القتلى بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة.





وقال عضو اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية، خضر حبيب، إنه "تم تسوية ملف 40 شهيداُ من ضحايا أحداث الانقسام بدعم اماراتي".





وستقدم اللجنة مبلغ 50 ألف دولار لكل عائلة كتعويض لجبر الضرر الذي وقع على هذه العائلات، جراء فقدان أبنائها خلال أحداث الاشتباكات الدامية بين حركتي فتح وحماس عام 2007.





وقتل خلال أحداث الاشتباكات المسلحة بين الحركتين، والتي انتهت بسيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007، ما يزيد عن 700 فلسطيني وأصيب آلاف آخرين.





وانبثت اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية عن اتفاق المصالحة الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2011، حيث تم رصد مبلغ 50 مليون دولار لدفعها لضحايا الأحداث المسلحة، تبرعت الإمارات بمبلغ 10 ملايين منها، لإنجاز ملف المصالحة.