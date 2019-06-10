عاجل.. محمد صلاح يوجه رسالة إلى الجماهير المصرية (فيديو)
الإثنين 10/يونيو/2019 - 04:31 م
علي نبوي
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وجه محمد صلاح نجم منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي رسالة شكر إلى كل من وقف بجواره في الموسم الماضي، مطالبهم بإرسال تشجيعاتهم له من الآن خاصة وأن بطولة أمم إفريقيا ستقام على مصر.
وظهر صلاح في فيديو عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر"
قال فيه :"مساء الخير عليكم، بحب أشكر كل الناس اللي وقفت ورايا السنة اللي فاتت..
البطولة السنة دي على أرضنا، أبعتولي تشجيعكم من دلوقتي".
وكان صلاح توج ببطولة دوري أبطال أوروبا مع فريقه
ليفربول بعد الفوز على توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد في النهائي.
البطولة السنة دي علي ارضنا، ابعتولي تشجيعكم من دلوقتي علي https://t.co/q1EHNQMYo9 @vodafoneegypt pic.twitter.com/lqXA1O1EYs— Mohamed Salah (@MoSalah) June 10, 2019
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