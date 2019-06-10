ميدو عن سبب اختياره للمقاصة: أحتاج إلى إدارة لا تعمل كالبلاي ستيشن

أكد مدرب مصر للمقاصة الجديد، أحمد حسام "ميدو"، اليوم الإثنين، أنه اختار منصبه الجديد لأنه كان يبحث عن إدارة تتحلى بالصبر، ولا تعمل وكأنها في لعبة بلاي ستيشن.

قال ميدو للصحافيين: "كنت أحتاج إلى إدارة لا تعمل كالبلاي ستيشن، وتحترم تعاقدها، وتعطي الثقة الكاملة للمدرب، وعدم الاستعجال برحيله".

وأضاف: "السبب الثاني هو الرقي الإداري الذي تتمتع به إدارة المقاصة مع جميع المدربين".

وأكد رئيس النادي محمد عبد السلام أنه ارتبط بعقد مع ميدو "بكلمة شرف"، ودون التوقيع على أي عقود كما حدث مع المدربين السابقين طارق يحيى، وإيهاب جلال.

وقال ميدو: "المقاصة يضم مجموعة من العناصر القوية التي ستساعد على تحقيق هدف الفوز بكأس مصر، والمنافسة على بطولة الدوري الموسم المقبل".