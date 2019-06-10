ارتفاع عوائد السندات الخزانة الأمريكية مع تراجع المخاوف التجارية مع المكسيك

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع المخاوف التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك.





وتلقت الأسواق دعماً في عطلة الأسبوع الماضي جراء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق مع المكسيك من شأنه أن يؤجل التعريفات الجمركية المحتملة على كافة واردات المكسيك لأجل غير مسمى.





وكانت الولايات المتحدة هددت سابقاً بفرض تعريفات جمركية بنسبة 5 بالمئة ضد المكسيك تدخل حيث التنفيذ اليوم الإثنين من أجل وقف الهجرة غير الشرعية.





ويتزامن مع ارتفاع عوائد السندات مكاسب قوية في الأسواق الأسهم العالمية حيث أغلق "نيكي" الياباني عند أعلى مستوى بأسبوعين، كما ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال التعاملات، بالإضافة إلى صعود قوي لـ"وول ستريت" بالمستهل.





وبحلول الساعة 1:28 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع عائد الديون الحكومية لآجل 10 سنوات إلى مستوى 2.12 بالمئة.





وكان عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات تراجع لأدنى مستوى في 20 شهراً يوم الجمعة الماضية على خلفية تقرير الوظائف المخيب للآمال.





وزاد عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين إلى مستوى 1.87 بالمئة، وصعد عائد الديون الحكومية لآجل 30 عاماً ليصل إلى 2.61 بالمئة.