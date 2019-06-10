للمرة الثانية.. "الوزير" يتفقد ورش كوم أبو راضي للسكك الحديدية (صور)
الإثنين 10/يونيو/2019 - 04:04 م
كرستينا عياد - تصوير: أحمد علي
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قام المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بجولة تفقدية اليوم، لورش كوم أبو راضي في محافظة بني سويف، والمتخصصة في عمل عمرات وصيانة قطارات السكك الحديد.
وتُعد هذه المرة الثانية التي يقوم فيها "الوزير"
بتفقد الورش منذ توليه حقيبة النقل؛ حيث تابع أعمال الصيانة الدورية للقطارات المختلفة،
واستمع لشكوى العاملين داخل الورش.
وكان استمع "الوزير" للمطالب التي قدمها عدد من
العاملين بورش كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف.
وشملت مطالب العاملين، تثبيت العمالة الموسمية أو المُسماة
بعمال الـ55 يوم، وإلغاء وساطة الشركات للعمال؛ بحيث يتم تعيين العمال على قوة هيئة
السكك الحديد، بالإضافة إلى بالنظر في الحوافز المُقدمة له، وتوفير قطع غيار لازمة
لاستكمال أعمال الصيانة.
جاء ذلك برفقة المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك
حديد مصر.
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