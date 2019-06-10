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ميناء دمياط يستقبل 5.5 ألف طن من "البليت"

الإثنين 10/يونيو/2019 - 04:00 م
ميناء دمياط يستقبل 5.5 ألف طن من البليت
ميناء دمياط
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الفجر الاقتصادي
 
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و 4 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينة حاويات و 4 سفن بضائع عامة . 

ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة ، بالإضافة إلى 23 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول . 

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3886 طن .

في حين غادر عدد 684 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 39567 من البضائع العامة منها عدد 129 سيارة نقل محملة بـ 7183 طن قمح .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 160003، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 55755 طنا .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 3000 طن ملح و 7113 طن سماد فوسفات و 8216 طن يوريا .

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 180 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 375 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1535 حاوية مكافئة .

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1577 طن لفات حديد و 5454 طن حديد بلت و 1108 طن خشب و 114 طن جرارت و 7158 طن ابلاكاش و 9300 طن خردة و 2470 طن أرز و 13000 طن ذرة و 1500 طن قمح و 13000 طن فول صويا .
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