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تعرف على الأجور بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة

الإثنين 10/يونيو/2019 - 04:03 م
تعرف على الأجور بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة
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محمد عزام
 
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قال الدكتور أحمد السبكي، نائب وزير الصحة، إنه تم تحديد أجور الأطقم الطبية والإدارية والتي سيتم التعاقد معها اليوم الاثنين بديوان عام محافظة بورسعيد استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وأكد "السبكي"، فى تصريحات خاصة، أن الطبيب المقيم ومكلف سيتقاضى راتب يبدأ من ١٠ آلاف جنيه ويصل الى ١٢ ألف جنيه.


وأضاف، أن الصيدلي يبدأ راتبه من ٨ آلاف جنيه ويصل إلى ١٠ آلاف على حسب سنوات الخبرة، مشيرا إلى أن طبيب الأسنان يبدأ من ١٠ آلاف جنيه ويصل إلى ١٢ ألف على حسب سنوات الخبرة.


وأوضح نائب وزير الصحة، أن رئيسة التمريض يصل راتبها إلى ١١ ألف جنيه، والتمريض من ٦ آلاف إلى ٨ آلاف على حسب سنوات الخبرة.

ولفت "السبكي"، إلى أن الأطقم الإدارية سيزيد الراتب كلا على حسب درجته ٢٠٠%، حيث يتواجد ٦ درجات إدارية.

وأكد، أن المتعاقد سيقوم بالإمضاء على وثيقتين الأولى بطاقة الوصف الوظيفي لتحديد مسئولياته ومديره المباشر، والأخرى تسمى ببطاريات قياس مؤشرات الاداء وتقديم الخدمة.
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