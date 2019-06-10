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البالونات الحارقة من غزة تضرم النار في المستوطنات القريبة من القطاع

الإثنين 10/يونيو/2019 - 03:02 م
البالونات الحارقة من غزة تضرم النار في المستوطنات القريبة من القطاع
حريق في منطقة إسرائيلية
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وكالات
 
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أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، تسبب بالونات حارقة سقطت على مدن غلاف القطاع في أضرار فادحة بها.

 

وقال موقع "حدشوت 24" الإسرائيلي، إن "طواقم الإطفاء تعاملت مع حريقين اثنين اندلعا في منطقة كيسوفيم بغلاف غزة، بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع".

 

وأكد الموقع، حصول "أضرار فادحة بسبب إطلاق البالونات الحارقة من مناطق غلاف قطاع غزة".

 

وفي سياق متصل، ذكرت مواقع إسرائيلية أن حريقاً اندلع في موقع "ناحال عوز" العسكري الإسرائيلي شرق مدينة غزة بفعل البالونات الحارقة.

 

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن "حريقاً اندلع في أحراش زراعية قرب كفار عزة، يشتبه في أنه بسبب بالونات حارقة أطلقت من غزة".

 

ويواصل فلسطينيون في قطاع غزة، إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة على مدن غلاف القطاع، للضغط على إسرائيل للالتزام ببنود اتفاق التهدئة، وتخفيف حصار قطاع غزة.

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