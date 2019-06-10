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"خطف" و"مبنى تحت الإنشاء".. عرض فتاة على "الطب الشرعي" بعد اغتصابها ببدر

الإثنين 10/يونيو/2019 - 02:52 م
خطف ومبنى تحت الإنشاء.. عرض فتاة على الطب الشرعي بعد اغتصابها ببدر
أرشيفية
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هبة عبد الحفيظ
 
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أمرت نيابة بدر، باستعجال تقرير الطب الشرعي لفتاة تعرضت للاغتصاب بالإكراه تحت تهديد السلاح داخل عقار تحت الإنشاء بمدينة بدر على يد شابين أثناء تواجدها مع صديقها في مدينة بدر.

وكما أمرت بعرض المجني عليها على الطب الشرعي للتأكد من عذريتها، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.
 
وتلقى قسم شرطة بدر بلاغا من "عبير. ح"، 20 سنة، تتهم فيه عاطلين باختطافها تحت تهديد السلاح واغتصابها داخل مبنى تحت الإنشاء وبعمل التحريات دلت أن المتهمين هما "أحمد. ح"، و"عمرو. ا"، عاطلان، وأنهما اختطفا المجني عليها أثناء تواجدها مع صديقها "سائق" حيث قاما بالتعدي عليه بعصا خشبية واختطفوها واغتصبوها بمبنى تحت الإنشاء.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وتحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة للتحقيق.
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