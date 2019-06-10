سعر الدولار اليوم الاثنين 10-6-2019 والعملة الأمريكية تواصل تراجعها
انخفض سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الاثنين 10-6-2019 على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر والتى كانت شهدت تراجعاً الأسبوع الماضى حتى وصل سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصرى، 16.71 جنيه للشراء، و16:81 جنيه للبيع، بالبنك المركزى المصرى فى معظم البنوك العاملة فى مصر.
يعرض لكم "الفجر"، سعر الدولار اليوم الاثنين 10-6-2019 فى مختلف البنوك العاملة في مصر، محدثة أولا بأول، وفيما يلى أسعار العملات أمام الجنية المصرى وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر.
اسعار الدولار فى مختلف البنوك العاملة في مصر
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
16.69جنيه للشراء
16.82جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
16.70جنيه للشراء
16.80جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
16.67جنيه للشراء
16.77جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
16.67جنيه للشراء
16.77جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك عودة
16.68جنيه للشراء
16.78جنيه للبيع
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