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سعر الدولار اليوم الاثنين 10-6-2019 والعملة الأمريكية تواصل تراجعها

الإثنين 10/يونيو/2019 - 02:46 م
سعر الدولار اليوم الاثنين 10-6-2019 والعملة الأمريكية تواصل تراجعها
سعر الدولار اليوم
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محمد المسلمي
 
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انخفض سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الاثنين 10-6-2019 على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر والتى كانت شهدت تراجعاً الأسبوع الماضى حتى وصل سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصرى، 16.71 جنيه للشراء، و16:81 جنيه للبيع، بالبنك المركزى المصرى فى معظم البنوك العاملة فى مصر.



يعرض لكم "الفجر"، سعر الدولار اليوم الاثنين 10-6-2019 فى مختلف البنوك العاملة في مصر، محدثة أولا بأول، وفيما يلى أسعار العملات أمام الجنية المصرى وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر.



اسعار الدولار فى مختلف البنوك العاملة في مصر



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى


16.69جنيه للشراء

16.82جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى


16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع


سعر الدولار فى بنك مصر


16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك القاهرة


16.70جنيه للشراء

16.80جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى


16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib


16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية


16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك عودة


16.68جنيه للشراء

16.78جنيه للبيع

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