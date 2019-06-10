سعر الدولار اليوم الاثنين 10-6-2019 والعملة الأمريكية تواصل تراجعها





انخفض سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الاثنين 10-6-2019 على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر والتى كانت شهدت تراجعاً الأسبوع الماضى حتى وصل سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصرى، 16.71 جنيه للشراء، و16:81 جنيه للبيع، بالبنك المركزى المصرى فى معظم البنوك العاملة فى مصر.









يعرض لكم "الفجر"، سعر الدولار اليوم الاثنين 10-6-2019 فى مختلف البنوك العاملة في مصر، محدثة أولا بأول، وفيما يلى أسعار العملات أمام الجنية المصرى وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر.









اسعار الدولار فى مختلف البنوك العاملة في مصر









سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى





16.69جنيه للشراء

16.82جنيه للبيع









سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى





16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك مصر





16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع









سعر الدولار فى بنك القاهرة





16.70جنيه للشراء

16.80جنيه للبيع









سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى





16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع









سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib





16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع









سعر الدولار فى بنك الإسكندرية





16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع









سعر الدولار فى بنك عودة





16.68جنيه للشراء