ترامب يحدد شرط تخفيف القيود على "هواوي"

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن الرئيس دونالد ترامب قد يخفف من القيود المفروضة على شركة التكنولوجيا الصينية "هواوي" إذا تم تحقيق تقدم في المفاوضات التجارية مع الصين.

وأضاف: "لكن في حال عدم التوصل لاتفاق فإن الولايات المتحدة ستواصل فرض الرسوم الجمركية لخفض العجز التجاري".

وفرضت واشنطن رسوما جمركية إضافية على السلع الصينية ثم شددتها بعد ذلك في محاولة لتقليل العجز في الميزان التجاري بين البلدين، ولمكافحة ما وصفته بالممارسات التجارية غير العادلة.

وأدرجت واشنطن شركة "هواوي" في قائمة سوداء تمنع عمليا الشركات الأمريكية من العمل معها ومارست ضغوطا على حلفائها لوقف التعامل مع "هواوي"، بذريعة أن الشركة قد تستخدم التكنولوجيا، التي تطورها بكين للتجسس.