ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مفاجأة في سعر الليمون حاليا في أغلب الأسواق

الإثنين 10/يونيو/2019 - 02:40 م
مفاجأة في سعر الليمون حاليا في أغلب الأسواق
ليمون
Advertisements
طباعة
رقية جمال
 
Advertisements
كشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، عن ارتفاع أسعار الليمون حتى وصل سعره 100 جنيه للكيلو.

وأضاف "النجيب"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" على فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الإثنين، أن العاصفة الترابية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية أثرت على كافة الخضروات ومن بينها الليمون.

وتابع، أن أزمة ارتفاع أسعار الليمون انتهت، واليوم الأسواق تشهد انخفاض كبير في أسعار كافة السلع، حيث يصل سعر الليمون من 30-35 جنيها في أغلب الأسواق، ويبلغ سعره في المزارع لدى الفلاح لـ 25 جنيه، مشددًا على أن الحلقات الوسيطة تقوم بوضع هامش ربح على السلع، ولابد أن يكون هناك إصلاح مجتمعي بجانب الاصلاح الاقتصادي الذي يتم.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
أسبانيا
x
20:45
السويد