ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزير خارجية بريطانيا يعلن ترشحه لزعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء

الإثنين 10/يونيو/2019 - 01:27 م
وزير خارجية بريطانيا يعلن ترشحه لزعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء
وزير خارجية بريطانيا
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

 أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، اليوم الاثنين، إطلاق حملته للترشح لرئاسة حزب المحافظين والحكومة، محذرا من أن الإخفاق في تنفيذ البريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) يعرض البلاد والحزب للخطر.

 

وقال هانت، في مؤتمر صحفي في لندن، "إن إخفاقنا في الوفاء بالبريكست وضع بلدنا وحزبنا أمام خطر عظيم، والزعامة التي أعرضها تقوم على حقيقة واحدة، مفادها أنه بدون بريكست لن يكون هناك حكومة من حزب المحافظين وربما لن يكون هناك حزب محافظين بالأساس".

 

وتابع هانت "أيا كان من يفي بالبريكست سوف يفوز بالانتخابات المقبلة لحزب المحافظين. وتنفيذ البريكست والفوز بالانتخابات المقبلة ليسا شيئين منفصلين".

 

Advertisements
المزيد عن: وزير خارجية بريطانيا زعامة حزب المحافظين رئاسة الوزراء بريطانيا
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
أسبانيا
x
20:45
السويد