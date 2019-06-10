محافظ القليوبية يتفقد امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الشيماء الثانوية ببنها (صور )

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تابع الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم يرافقه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، سير الامتحان بمادة الإقتصاد لمرحلة الثانوية العامة بمدرسة الشيماء الثانوية بنات ببنها.





حيث تابع سير العمل باللجان الأمتحانية واجراءات تأمينها ومدى توافر المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات.



وأكد "مرزوق" على توافر الأجواء الملائمة للطلاب وتوفير الراحة النفسية لهم وتوفير مراوح ومبردات مياه ومقاعد مناسبة وإضاءة جيدة بجانب تنفيذ أعمال النظافة العامة داخل اللجان ودورات المياه.





وشدد محافظ القليوبية على متابعة تشديد الإجراءات المتعلقة بعمليات نقل الصناديق الخاصة باسئلة الامتحانات ووصولها إلى مراكز التوزيع، وتوفير جميع السيارات الخاصة بالنقل.





وقال المحافظ انه تم تفعيل بروتوكولات التعاون بين مديريات التعليم والأمن والصحة والتموين والتنسيق فيما بينها وبين المستشار العسكري ورؤساء المراكز والمدن كلُ فيما يخصه لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة وأوراق الإجابة وغرفة الكنترول والعمل على منع الغش، وتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي، والاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولًا بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحي وملائم لأداء الإمتحان، وكذلك التنسيق مع جميع الجهات مثل شركة الكهرباء لمواجهة أي أعطال كهربائية قد تحدث وتوفير بديل آخر في حالة انقطاع التيار الكهربائي، مشددا على ضرورة منع ميكروفانات الباعة الجائلين بجوار المدارس وسيارات السيرفيس أمام المدارس.





ومن جانبه صرح طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بأنه يقوم بأداء امتحانات الثانوية العامة عدد 42 ألف و642 طالبا وطالبة بعدد 89 لجنة علي مستوي المحافظة، مضيفا ان المديرية تقوم بالتنسيق مع كافة الأجهزة ومنها مديرية الأمن لتأمين اللجان وخطوط سير نقل اوراق الاسئلة والاجوبة، ومديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، وكذلك مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارات إسعاف إستعدادًا لأى طوارئ.





