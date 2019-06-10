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سقوط واحد من أخطر العناصر الإجرامية بقنا

الإثنين 10/يونيو/2019 - 11:44 ص
سقوط واحد من أخطر العناصر الإجرامية بقنا
أرشيفية
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكن رجال مباحث قسم شرطة نقادة من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة وبحوزته سلاح نارى وذخائر بقنا.

وردت معلومات لوحدة مباحث مركز شرطة نقادة بمديرية أمـــن قنــا مفادها اختباء أحد العناصر الإجرامية الخطرة (سن 30- مُقيم بدائرة المركز- سبق إتهامه فى 7 قضايا "سلاح وذخيرة، مخدرات، سرقة، ضرب"، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتي "شروع فى قتل، حريق عمد وإطلاق أعيرة نارية") بمزرعة متاخمة لمحل إقامته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بقنا، وأمكن ضبطه، وبحوزته (بندقية آلية- 5 طلقات لذات العيار)، وبمواجهته اعترف بحيازته السلاح النارى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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المزيد عن: مديرية أمن قنا محافظة قنا مباحث قسم شرطة نقادة قنا
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