احذر من ارتداء "الشبشب" عند قيادة السيارة

أكد نادي السيارات ADAC الألماني أن "الشبشب" لا يصلح لقيادة السيارة في الصيف، نظرا لأنه لا يوفر للقدم دعما كافيا أثناء عمليات الكبح الكامل.





ويعمل "الشبشب" على انزلاق القدم عن الدواسة، ما يرفع خطر وقوع حادث.





ولتجنب هذا الخطر ينصح خبراء نادي ADAC بارتداء حذاء متين وذي مقاس مناسب ليقدم دعما قويا للأقدام أثناء القيادة، مع مراعاة أن يكون جيد التهوية أيضا.