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طوابير من الطلبة وأولياء الأمور أمام مدارس دمياط استعدادا لـ"الاقتصاد والإحصاء"

الإثنين 10/يونيو/2019 - 08:40 ص
طوابير من الطلبة وأولياء الأمور أمام مدارس دمياط استعدادا لـالاقتصاد والإحصاء
صورة من الحدث
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هند الشيال
 
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بدأ توافد طلاب الثانوية العامة على المدارس صباح اليوم الاثنين، للمراجعة النهائية قبيل دخول امتحان الاقتصاد والإحصاء، حيث تواجد الطلبة على أرصفة المدارس للمراجعة النهائية.


وقال "السيد أحمد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، تتابع سير العملية الامتحانية للتعامل في حال وجود أية شكاوى.

وأضاف "سويلم" أن هناك بروتوكول بين المديرية ومديرية أمن دمياط لتوفير الحراسة الكاملة لنقل أوراق الأسئلة وحراسة لجان الامتحانات، مضيفا أنه تم التنسيق مع المديريات والمصالح المعاونة مثل الكهرباء والمياه والتأمين الصحي، والصحة لتواجد الطبيب أوالزائرة الصحية داخل اللجنة والإسعاف تحسبا؛ لمواجهة أى ظرف طارئ، بالإضافة إلى التنسيق مع رؤساء مجالس المدن والاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة من أمام المدارس من أجل توفير جو صحي وملائم لأداء الامتحانات.

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