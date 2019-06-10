لا تضاف للمجموع.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الإحصاء اليوم

يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الاثنين، الموافق 10 يونيو 2019، امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، وهي مواد لا تضاف درجاتها للمجموع، ولكنهم نجاح ورسوب.





وانطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، اعتبارًا من السبت الموافق 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل.





ويبدأ الطلاب امتحان الاقتصاد في التاسعة صباحًا ويمتد حتى العاشرة والنصف، بعده يؤدون امتحان الإحصاء في 11 صباحًا وحتى 12 والنصف ظهرًا.