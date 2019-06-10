لا تضاف للمجموع.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الإحصاء اليوم
الإثنين 10/يونيو/2019 - 08:21 ص
Advertisements
Advertisements
يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الاثنين، الموافق 10 يونيو 2019، امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، وهي مواد لا تضاف درجاتها للمجموع، ولكنهم نجاح ورسوب.
وانطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، اعتبارًا من السبت الموافق 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل.
ويبدأ الطلاب امتحان الاقتصاد في التاسعة صباحًا ويمتد حتى العاشرة والنصف، بعده يؤدون امتحان الإحصاء في 11 صباحًا وحتى 12 والنصف ظهرًا.
Advertisements
- طلاب الثانوية العامة في السويس يؤدون امتحان الاقتصاد والإحصاء
- طلاب الثانوية العامة في الدقهلية يؤدوا الامتحان بالشورت (صور)
- طلاب السويس امتحان الاقتصاد متوسط والإحصاء صعبة (صور)
- آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان "لاقتصاد والإحصاء" (فيديو)
- رئيس الثانوية العامة يزف بشرى سارة للطلاب بشأن امتحان الاقتصاد
- لطلاب القسم العلمي.. جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2019
- لطلاب القسم الأدبي.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2019
- باليوم والتاريخ وأسماء المواد.. جدول امتحانات الثانوية العامة للقسم العلمي والأدبي
- الثانوية العامة 2019.. جدول الامتحانات وموعد كل مادة