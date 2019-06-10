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لا تضاف للمجموع.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الإحصاء اليوم

الإثنين 10/يونيو/2019 - 08:21 ص
لا تضاف للمجموع.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الإحصاء اليوم
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يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الاثنين، الموافق 10 يونيو 2019، امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، وهي مواد لا تضاف درجاتها للمجموع، ولكنهم نجاح ورسوب.

وانطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، اعتبارًا من السبت الموافق 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل.

ويبدأ الطلاب امتحان الاقتصاد في التاسعة صباحًا ويمتد حتى العاشرة والنصف، بعده يؤدون امتحان الإحصاء في 11 صباحًا وحتى 12 والنصف ظهرًا.
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