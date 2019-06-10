جدول أعمال البرلمان اليوم.. نظر اقتراحات وشكاوى النواب

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة، اليوم الاثنين، لنظر تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من جانب عدد من النواب.





فيما ينظر المجلس يوم الثلاثاء المقبل بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدولي أعمال الجلستين السابقتين.





كما تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعاتها برئاسة النائب أحمد سمير، حيث تعقد ثلاثة اجتماعات تبحث في أولهم موضوع الصناديق والحسابات الخاصة، وكذلك عرض تقرير اللجنة الفنية المشكلة لأعمال حصر تلك الصناديق وعرض النتائج النهائية، ومناقشة موضوع صندوق إعانات طوارئ العمال المنشأ بالقانون رقم 156 لسنة 2002، والبيانات الخاصة به وموارده وأوجه الإنفاق منه وكل ما يتعلق به





وتعقد لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، 3 اجتماعات، برئاسة هشام الشعيني.





وتعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعين، برئاسة النائب جبالي المراغي، لمناقشة طلبي إحاطة.





وتعقد لجنة السياحة والطيران المدنى في مجلس النواب، برئاسة عمرو صدقي، اجتماعا، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من مصطفى بكري عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في البرلمان، بشأن إلغاء تذاكر عودة آلاف العاملين المصريين بدولة الكويت، إلى القاهرة، بالرغم من إجراءاتهم السليمة في الحجز، وفقًا للقواعد المتبعة، ودفعهم المبالغ المستحقة لذلك.







