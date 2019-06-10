"الهلال الأحمر الإماراتي" يواصل عمليات شفط مياه الأمطار في عدن

تواصل الفرق الخاصة بالهلال الأحمر الإماراتي بعمليات شفط مياه الأمطار التي تملأ شوارع وأحياء مدينة عدن منذ ليلة أمس السبت.

وحصلت عدن تايم على صور ليلية لفرق خاصة نشرتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في شوارع وإحياء عدن لشفط مياه الأمطار التي مازالت تغلق عدد من الشوارع وتعيق حركة السيارات.

ومنذ الصباح الباكر انتشرت سيارات خاصة لشفط مياه الأمطار في عدن لمساعدة الأهالي في شفط مياه الأمطار ورفع المعاناة عنهم لاسيما وأن مشكلة تراكم الأمطار وعدم تصريفها بعدن تكاد تكون مشكلة أزلية ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من حلها بشكل جذري عبر مشاريع استراتيجية للبنى التحتية.