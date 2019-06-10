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بسبب العقوبات.. إيران ترحل 100 ألف لاجئ أفغاني

الإثنين 10/يونيو/2019 - 08:01 ص
بسبب العقوبات.. إيران ترحل 100 ألف لاجئ أفغاني
لاجئون أفغان
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وكالات
 
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أعلنت السلطات الأفغانية، ترحيل ما لا يقل عن 100 ألف أفغاني من إيران، بينما عاد 85 ألفا آخرون طوعًا بعد العقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران.

 

وذكرت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية، الأحد، أن اللاجئين الأفغان عادوا إلى وطنهم من إيران المجاورة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

 

كانت الولايات المتحدة قد فرضت مؤخرا عقوبات على أكبر مجموعة قابضة للبتروكيماويات في إيران؛ لدعمها الحرس الثوري الإيراني، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تجفيف منابع تمويل القوة العسكرية الإيرانية.

 

وتأتي العقوبات الجديدة في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب لزيادة الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران؛ بسبب برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، وكذلك لشنها حروبا بالوكالة في سوريا والعراق ولبنان واليمن.

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