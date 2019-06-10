روني: رونالدو وميسي لا يصلحان لمانشستر يونايتد
الإثنين 10/يونيو/2019 - 06:02 ص
الفجر الرياضي
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أكد واين روني قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقًا أن التعاقد مع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني لن يصلح لحل أزماة مان يونايتد.
وقال روني:
"يجب بناء فريق جديد ولا أعتقد أن شراء لاعب أو اثنين بقيمة مئة مليون جنيه استرليني
سوف يقدم شيئا للاعبين الحاليين".
وأضاف روني برنامج
سبورتسويك الذي يٌبث عبر إذاعة بي بي سي 5: "من الأفضل لأوله أن ينفق 30 – 40
مليون جنيه استرليني على شراء لاعبين لديهم إمكانات مستقبلية لبناء مانشستر يونايتد".
وتابع روني:
"يمكن ضم رونالدو وميسي وراموس وبايل بتكلفة 350 مليون جنيه استرليني، لكنك لن
تستفيد منهم إلا لعامين فقط وتكون الأموال قد تبددت.. لا أعتقد أننا سننافس على لقب
الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل".
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