فرجاني ساسي يعود ويزف بشرى للزمالك
الإثنين 10/يونيو/2019 - 05:31 ص
الفجر الرياضي
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عاد فرجاني ساسي نجم منتخب تونس ونادي الزمالك المصري للمشاركة فى التدريبات الجماعية خلال التدريب الأول لمنتخب نسور قرطاج في كرواتيا استعدادا لكأس أمم إفريقيا 2019.
وأكد سهيل
الشملي في تصريحات للموقع الرسمى للاتحاد التونسي أن فرجاني ساسي أكمل علاجه من
إصابته وسيصبح جاهزًا للمشاركة في أمم إفريقيا ثم العودة إلى الزمالك سيكون موجودا
مع المجموعة خلال أمم إفريقيا فى مصر.
وتعرض فرجاني
ساسي للإصابة خلال مشاركته مع الزمالك أمام حسنية أغادير المغربي في إياب دور الثمانية
من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية
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